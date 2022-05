“Qué bonito el homenaje al Chino Ríos”: Look de Kylie Jenner en la Met Gala generó ola de memes

Este lunes, en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, se realizó la Met Gala, uno de los eventos más esperados en la industria de la moda y al que cada año llegan las celebridades para lucir sus mejores looks.

Este año, la temática era una continuación de la del año pasado, In America: An Anthology of Fashion, una instancia en que los diseñadores estadounidenses son los protagonistas.

El dresscode, en tanto, era Gilded Glamour, el que hace referencia a Edad Dorada de Estados Unidos, específicamente entre el 1870 y 1891, época en la que el país creció económicamente de manera masiva y también tuvo una rápida industrialización.

Así, poco a poco fueron llegando las estrellas, quienes desfilaron por la alfombra roja con sus mejores atuendos bajo grandes marcas.

Como ya es costumbre, los usuarios en redes sociales no tardaron en comentar sobre los looks que comenzaron a circular, dejando imperdibles memes para comparar, por ejemplo, el vestido con el que llegó la empresaria y hermana más pequeña del clan Kardashian, Kylie Jenner, quien usó un vestido de novia firmado por Off-White.

Mira los mejores memes que dejó la Met Gala a continuación:

Como parte importante de la moda estadounidense, Los Simpsons nos dejaron looks memorables. Por ello, Kylie Jenner se inspiró en Homero para su traje en la Met Gala 2022. ELIJO CREER. #MetGala pic.twitter.com/q64H1z21Pr — Carla ❁ (@shannonlada) May 3, 2022

pero kylie cómo pensaste que esto era una buena idea mami no da#MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/AnYaAVD7o4 — mae ✘ (@Jnbeuty) May 2, 2022

Bad Bunny parece prefecta de escuela catolica. 🤣#MetGala pic.twitter.com/geXqm5nQG9 — Drama King 𓄂𓆃 (@ReneEgair) May 3, 2022

Como no van a ser los mismos #MetGala pic.twitter.com/oYx9cWr3tJ — Manolo R Mendoza (@MANOLORMENDOZA) May 3, 2022

Kim Kardashian viendo a sus hermanas #MetGala pic.twitter.com/CS0Ml9FUAQ — Yami en turkish (@hanker_stan) May 3, 2022

Yo criticando los outfits de la #MetGala y viéndome así pic.twitter.com/lXcNJxwoVH — Marian 🇨🇴 (@mari_aaan) May 3, 2022

Yo viendo como las personas dicen que Kim Kardashian salvó 💀🤡 #MetGala pic.twitter.com/fYhn8YffDV — weni (@w__flexing) May 3, 2022

yo bien feliz criticando los outfit de la MetGala,cuando claramente sus autfits cuestan más que mi casa y toda mi carrera universitaria.#MetGala pic.twitter.com/TiQB14NpVq — ᴺᵃʸB⁷♡🍒 (@seaflwrnay) May 3, 2022

Todos después de pensar que las Kardashian serían las mejores vestidas #MetGala pic.twitter.com/biszrKQRrr — Possie (@alcivrr) May 3, 2022

yo viendo que no llega ni harry styles, ni Taylor swift, Selena Gomez, Ariana grande…. #MetGala #MeetGala2022 pic.twitter.com/JQQpqbUNcL — andrea¡! met gala (@ilycorko) May 3, 2022

Kylie en su mente: No lo pensé, te juro que no lo pensé #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/5sXdm0F6NC — krenh 📌 (@krenhthv) May 3, 2022

que bonito el homenaje de la Kylie al chino ríos #MetGala pic.twitter.com/aCVLKpcmtu — Merelo Brancoli🌳🏳️‍🌈🇨🇱 (@donmerelo) May 3, 2022