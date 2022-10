L-Gante oficializó su romance con Wanda Nara en la televisión argentina: “Nos estamos conociendo”

Tras varios rumores, el cantante argentino Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, confesó en un programa de televisión trasandino que está en una relación amorosa con la modelo Wanda Nara, quien hace algunos meses se separó de Mauro Icardi.

“No sé si sabías que (L-Gante) vino en la camioneta de Wanda. En tu producción me dijeron eso y no creo que me mienta“, comenzó diciendo una de las periodistas invitadas al late de Mirtha Legrand.

Ese fue el puntapié inicial para dar paso que el resto de los presentes comenzara a preguntarle al artista si estaba saliendo con la influencer.

“Bueno, la verdad es que estamos conociéndonos, la estoy conociendo. No la conozco hace mucho“, respondió L-Gante.

El artista prefirió no ahondar en detalles sobre la situación, pero sí respondió a la pregunta de Mirtha Legrand: “¿Te enamoraste de Wanda?”, consultó. “La estoy conociendo. Enamorarse para mí no es algo así no más. Me enamoré de una sola mujer en la vida y fue la única novia que tuve (la madre de su hija)”, detalló.

Cabe recordar que hace unos días, el intérprete de Malianteo 420 participó de una campaña publicitaria con Wanda Nara, en la que posaron juntos para la marca de ropa deportiva de la modelo.

En el post escribió “la quiero”.