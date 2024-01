La Carlita de TikTok viajó a Europa para sanarse post quiebre sentimental: “He tenido suerte”

Carla Inostroza, más conocida como La Carlita por sus videos virales en TikTok, hace una semana se sumó a un viaje por Europa que sus amigos habían planeado, buscando dejar atrás los fantasmas del reciente término de su relación de dos años con el influencer Felipe Cabello.

A casi un mes de este quiebre, la creadora de contenido se atrevió y viajó hasta Ámsterdam para reunirse con su mejor amiga, Valentina Ramiros, y su también amigo Andrés Figueroa.

Desde el viejo continente se ha encargado de compartir diversos registros con anécdotas de todo tipo. Por ejemplo, paseando por un castillo en Praga, probando productos de cannabis en Países Bajos o viviendo una experiencia de susto en una casa de terror.

Según contó a LUN, todo surgió luego de esta ruptura, cuando “mi mamá le dijo a mi mejor amiga, a Valentina, que me convenciera de ir al viaje porque yo estaba pasando por un pésimo momento, estaba muy triste, no tenía ganas de hacer nada”.

Fue así como finalmente terminó por arreglar sus maletas y subirse al avión, en un gran tour que pasará por ciudades como Praga -donde se encuentra actualmente-, Roma y Madrid, siendo esta la última parada agendada para el 31 de enero.

La nueva etapa de La Carlita

Analizando sobre su presente y la significancia de este viaje, Carla reconoció que “tiene mucho que ver con reiniciar una etapa de empoderamiento. Perdí mucho el contacto conmigo misma… hubo un tiempo en que empecé a hacer cosas sólo para las personas a mi alrededor, entonces estaba perdiendo el hacer cosas por y para mí“.

“Yo creo que sigo pasando por un duelo, quizás se me ve súper bien en las redes sociales pero es porque yo muestro lo que quiero que vea la gente. El tema es que por dentro igual estoy dolida, igual tengo un poco de rabia y pena. Muchas veces lo extraño a él, también a su familia… pero tengo que seguir adelante nomás, así es la vida“, complementó.

En ese sentido, la tiktoker reveló además un motivo que la llevó a terminar su pololeo, asegurando que “no fue de un día para otro, sino que era algo que me tuve que plantear y tomar la decisión de terminar la relación, que en verdad fue linda, pero siento que yo quería otras cosas en la vida“.

Por lo mismo, expuso que “siento que era lógico hacer un viaje después de terminar, irse bien a la punta del cerro donde no estés rodeada de cosas que te recuerden a esa persona. Siento que eso es algo muy liberador“.

Citas en Europa

El término de su pololeo no ha sido excusa para que Carlita conozca a más personas; al contrario, la influencer decidió descargar Tinder y aplicarlo en las diferentes ciudades por las que pase.

Así ha sumado algunas experiencias bastantes positivas. “He tenido suerte en Tinder, he hecho harto match. No se me ha hecho complicado volver a tener citas, porque para mí es salir a divertirme, conocer nuevas personas”, contó.

“He tenido dos citas. Una con un francés y otra con un tipo muy guapo, pero no hubo conexión“, agregó, asegurando que si bien ha encontrado a hombres muy lindos, “el olor de ellos me mata un poco las pasiones”.

Síguenos en