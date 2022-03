Katherine Tamburini es el nombre de una mujer chilena que, aburrida de ser dueña de casa, estudió cosmetología a sus 33 años y actualmente es conocida como “la cosmetóloga del trap” por sus colaboraciones con artistas urbanos de nuestro país.

Su integración en esta escena musical comenzó cuando colaboró con Bayron Fire para un videoclip. De ahí las cosas solo tomaron vuelo: “Eso hasta que pude atender a Marcianeke y con él se potenció todo el tema del trap“, contó en conversación con LUN.

Dado que la mayoría de los cantantes del género son hombres, estos se han vuelto su público principal: “Como profesional debo enseñarles a los hombres que también tienen que cuidarse“, relató.

“Trabajo con artistas emergentes, que son niños que están con acné, con cambios hormonales: imagínate a un artista lleno de acné, marcas, furúnculos y espinillas”, indicó.

Sobre su cliente estrella, Marcianeke, señaló que si bien es “llorón”, “se deja hacer de todo porque sabe que los tratamientos resultan”.

Según dijo, lo que más les duele a los jóvenes es la extracción de comedones y puntos negros: “Eso les duele harto, pero se la aguantan”.

“El hombre en general es llorón, miedoso, te dicen que pares”, describió sobre su experiencia.

La cosmetóloga también se refirió a la actitud que toma cuando hay conflictos entre traperos que luego coinciden en las sesiones. “A veces se hacen tiraeras, uno no le habla al otro, se ven en mi consulta y ellos mismos se alejan”.

“Pero yo me hago la tonta”, dice. “No me meto, yo aprendí a no meterme en peleas”.

Katherine aseguró que su agenda se encuentra llena: “Siempre estoy encima de los artistas que van saliendo, de los que están en el momento top”.

Finalmente, concluyó que “soy feliz porque mi negocio los deja lindos, se les notan los cambios, quedan contentos con mis tratamientos y ellos mismos luego andan encima mío“.

