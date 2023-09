Tiktoker que se tatuó a Los Lulos se defendió con todo tras críticas: “¿Y cuándo se escribieron a la ex?”

Un usuario de TikTok llamado en la red social Chileno.arabe1, causó sensación al mostrar su tatuaje en homenaje a la Familia Lulo de Gran Hermano.

En el tatuaje ubicado en su brazo se puede apreciar a Francisco, Pincoya, Coni y Bigote, además de las palabras “Los Lulos, Resistencia”.

El tiktoker, quien sigue muy de cerca el reality de Chilevisión, recibió una serie de cuestionamientos tras su viral registro, por lo que decidió responder a tales emplazamientos por su tatuaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHV Noticias (@chvnoticias)

La defensa por el tatuaje de Los Lulos

Pese a que el usuario recibió apoyo y mensajes positivos a través de TikTok, también aparecieron las críticas. Por tal motivo, aparte de las respuestas individuales, publicó un video y afirmó estar feliz y orgulloso de su tatuaje.

“Lulos, he recibido muchas críticas por hacerme el tatuaje de los Lulos. Oye, qué onda todas esas personas que me critican. ¿Y ustedes cuándo se escribieron el nombre de su ex? Ahhhh, ahí no dicen nada. Los amo y las amo. A mí no afecta, chicos. I love you”, afirmó.

Síguenos en