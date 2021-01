A principios de noviembre, Daniella Campos contó en sus redes sociales que podría ser dada de alta, luego de ser operada por dos tumores en su cabeza.

La comunicadora debió ser intervenida a mediados de octubre por dos mucoceles, que según explicó, corresponde a “grasita acumulada” que se fue “juntando atrás del ojo, empezando a presionar y a empujar hacia afuera” lo que le provocaba diversas molestias.

Sin embargo, la ex modelo debió permanecer en la UTI tras presentar un nuevo malestar acompañado de un fuerte dolor, por lo que decidió someterse a un tratamiento complementario no convencional.

“Conocí a unos chicos maravillosos que me ayudaron con mis crisis más fuertes de dolor mientras estuve internada. No me cobraron ni un peso, no me pidieron canje, nada. Llegaron solos por la generosidad de hacerme reír”, expresó a Las Últimas Noticias.

El tratamiento, conocido como Tesla Healing, consiste en “energía y frecuencia que pone el equilibrio nuestro cuerpo de luz”.

Bajo este método natural, la ex modelo aseguró que ha “podido sacarse” las drogas que le suministran para el dolor, según explicó en Instagram. De esta manera ha retomado su vida con normalidad, dentro de lo difícil de su recuperación.

“Todo esto ha sido súper fuerte. Mi hija de 5 años estuvo de cumpleaños y para poder estar de pie ahí estuve varios días antes levantándome de a 20 minutos para irme preparando, porque pasé dos meses en cama”, señaló al mencionado medio.

“Estoy cansada, un poco agotada de ser la fuerte, pero logré estar en el cumpleaños de mi hija y en Navidad, y pensar que eso pudo ser diferente”, sinceró.