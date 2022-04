La Era del Hielo: La emotiva razón por la que Scrat logró comerse la bellota tras 20 años

Durante la jornada del reciente miércoles 13 de abril, un grupo de animadores de Blue Sky, compartió un cortometraje para despedir al estudio de animación tras la compra de Disney.

En el video se puede observar como Scrat, uno de los personajes icónicos de la saga de la Era del Hielo, tras 20 años intentándolo, logró por fin degustar la tan preciada bellota.

In the final days of @BlueSkyStudios, a small team of artists came together to do one final shot. This shot is a farewell, a send-off on our own terms —— Blue Sky Studios 🌰#IceAge #IceAgeScratTaleshttps://t.co/CA3klgo98x pic.twitter.com/tkcXwyLcMS

— Disney Television Animation News (@DisneyTVANews) April 13, 2022