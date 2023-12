La gran pena de Pincoya: No logró ver a su hijo tras salir de Gran Hermano en su llegada a Chile

Gran expectación, muchas luces y una impresionante cantidad de fanáticos esperaron a las tres finalistas de Gran Hermano Chile: Constanza Capelli, Jennifer Galvarini y Scarlette Gálvez en su llegada al Aeropuerto de Santiago este viernes en la noche.

No obstante, en el caso de Pincoya, aún tiene un agridulce sentimiento en su corazón, puesto que aún no puede reencontrarse con Felipe, su pequeño hijo que no ve hace casi medio año.

Fue en diversas ocasiones en que la participante oriunda de Chiloé dejó en claro que su deseo más grande es poder estar nuevamente con su regalón, asegurando que es lo que más ha querido desde su ingreso a la casa más famosa del mundo.

Pincoya y su deseo más grande tras su salida de Gran Hermano Chile

Sin embargo, la espera deberá continuar puesto que, en su arribo a Chile, los jugadores fueron retirados por un sector más alejado de los cientos de fanáticos que se arrimaron hasta las inmediaciones del aeródromo de la Región Metropolitana.

Pese a que las tres finalistas de Gran Hermano Chile deberán continuar en completo hermetismo y alejada de cualquier otra persona que no sea producción, posiblemente en la noche del domingo, cuando se realice la gran final del reality, Jennifer tendrá la posibilidad de tener su esperado reencuentro.

No obstante, la chilota mostró su pesar por no poder encontrarse con su retoño pero destacó que “estoy contenta, quería ver a mi hijito”.

Cabe recordar que se sabrá la ganadora del programa, que lleva al aire casi seis meses de manera consecutiva, a las 23:00 horas del domingo 3 de diciembre por las pantallas de Chilevisión.

La eufórica llegada de Pincoya al Aeropuerto de Santiago

