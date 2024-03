“La Memoria Infinita” pierde el galardón de Mejor Documental en los Oscar 2024

Este domingo se realizaron los premios Oscar 2024 y el documental chileno dirigido por Maite Alberdi, La memoria infinita, no logró llegar el galardón a Mejor Documental.

El documental competía junto a otras cuatro producciones de diferentes países: Bobi Wine: The People’s President, Four Daughters, To Kill a Tiger y 20 Days in Mariupol, siendo este último el ganador de la categoría.

Noticia en desarrollo…

