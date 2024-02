La millonaria acusación de plagio que cayó sobre Men At Work, la banda anglo del Festival de Viña 2024

El martes 27 de febrero, Men At Work cerrará la tercera noche del Festival de Viña 2024 con la clásica música anglo que ha caracterizado animar al público cincuentón del certamen en los últimos años.

Los éxitos de la banda australiana de principios de los 80’ con canciones como Who Can It Be Now?, Overkill o Down Under se presentarán como uno de los mayores atractivos para el público que se deleitó con la voz de Colin Hay en la recordada cultura ochentera.

No obstante, precisamente sobre esta última canción del álbum Business as Usual de 1981, se cierne una nube gris de plagio que provocó millonarias pérdidas a los oriundos del continente oceánico.

La acusación de plagio a Men at Work y millones de dólares perdidos

Al igual que la introducción del saxófono en Who Can It Be Now?, el didáctico y animado riff de flauta traversa de Down Under, logrado por Greg Ham, fue uno de los sonidos más icónicos que se popularizó por la agrupación de rock/pop de los ochenta.

Sin embargo, Colin Hay y su banda no sabían que 9 años después del éxito de su famoso single, en 1990, la compañía disquera Larrikin Music compraría por casi 7 mil dólares los derechos de Kookaburra, una canción infantil escrita en 1932.

Este hecho desencadenaría que la empresa decidiera en 2009 demandar a Men At Work por plagio de Down Under, debido a las similitudes que supuestamente tenía el riff inicial que impregnó Greg Ham con la composición infantil de inicios del siglo XX.

Tras ello, Larrikin Music pidió que el 60% de las ganancias de la canción fueran destinadas a la entidad privada, acusando que no se le dio el derecho relativo a la composición.

Finalmente, tras 28 años de autoría indiscutida para la banda australiana, el tribunal le entregó el beneficio, en parte, a la compañía por la acusación de plagio, pero solo le permitió el 5% de los usufructos, lo que significó 100 mil dólares.

No obstante, la banda de Colin Hay debió desembolsar más de 4,5 millones de la divisa australiana para la defensa legal de su éxito Down Under, canción que sonará precisamente en el cierre de su presentación cuando pisen la Quinta Vergara este 27 de febrero en la noche anglo del Festival de Viña 2024.

Escucha Down Under de Men At Work

Síguenos en