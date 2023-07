Amores, conflictos y piquitos: Así fue la primera y polémica semana de Sebastián en Gran Hermano

El pasado jueves la casa de Gran Hermano sufrió un gran remezón con la llegada de un nuevo integrante que llegó a alborotar a todos los jugadores. Se trata de Sebastián Ramírez, quién se robó de inmediato la atención del resto de los competidores.

Antes de su ingreso, el controvertido chico reality adelantó que su misión era “revolucionar al grupo porque no está acostumbrado a estar bajo órdenes de un líder, ni menos tener que alimentar ni limpiar lo de otros”.

Y en sus primeros días en la casa más famosa del mundo ha cumplido con su misión a cabalidad. Esto ya que en apenas siete días ha desatado risas, pasiones, celos, conflictos e intrigas en el interior del encierro.

Desató el enojo y los celos de Bambino

A Sebastián le bastaron solo unos minutos para desatar los celos de Fernando, mejor conocido como Bambino, quien no tuvo reparos en mostrar su enojo al ver a Alessia conversando con el nuevo integrante.

El participante no vio con buenos ojos el acercamiento y vivió un momento de tensión con su enamorada, a quién incluso le dijo “yo soy impulsivo y eso lo he trabajado harto y lo he mejorado caleta porque yo hubiese ido para allá y te hubiese sacado del brazo…”.

El romance con Coni

El conflictivo jugador no perdió el tiempo y en menos de un día captó la atención de Coni, con quien comenzó un intenso coqueteo que se selló con románticos encuentros el día viernes.

Eso sí, no todo ha sido color de rosas, pues la relación se ha vuelto tensa y las peleas han crecido a raíz de varios conflictos que ha protagonizado Ramírez.

Las risas no faltan

Sebastián es un hombre multifacético y lo ha dejado en claro mostrando su lado más divertido compartiendo graciosas dinámicas con Jennifer, quien se ha vuelto su compañera en algunas travesuras como dinámicas y bailes.

Además, no tuvo temor a realizar un coqueto juego de piquitos tras una misión que le encomendó Gran Hermano, donde se besó con la Pincoya, Francisco y Mónica.

Conflictos a pedido

Trini, Bambino, Maite, Fran, Viviana e incluso la propia Coni han sido algunos de los jugadores que han protagonizado peleas y conflictos con el jugador, quien debido a su carácter polémico ha logrado despertar el enojo de sus compañeros.

