“La que puede, puede”: Seguidores de Gala Caldirola se enfrentan ante controvertido post

La ex chica reality, Gala Caldirola, impacta cada vez que sube una foto en sus redes sociales, pero, en esta instancia fue fuertemente criticada por algunos de sus seguidores.

La española en varias ocasiones se ha visto cuestionada por su forma de ser, principalmente porque la modelo ha demostrado no tener tapujos con mostrar su cuerpo.

Las críticas comenzaron luego de que Caldirola subió un video en bikini a su cuenta de Instagram, donde se le veía en un paseo familiar en barco. Pero lo que llamó la atención del público fue que al inicio del clip aparece ella sin la parte de arriba del traje de baño.

“¿Cuál es el gusto de andar semidesnuda en un paseo familiar? Si ya te luces todos los días!!!!! Me gustabas pero ya me cae mal”, “Que feo lo que hace esta mujer cuando ella es muy bonita no necesita mostrarse desnuda se le va todo el encanto que tenía”; “Tú siempre quiere mostrar las yet&s (tetas) y a tu hija…. No van de la mano gala, y créeme que te admiro y respeto mucho, pero que sentido tiene eso para ti ?? Se ve maaaaal“.

Estos fueron algunos de los comentarios negativos que recibió Gala tras mostrarse libre y sin prejuicios en sus vacaciones.

Independientemente de las críticas hacia la modelo, la mayoría de los comentarios eran positivos apoyándola, “eso @galadrielcaldirola es admirable cómo pasas de largo la mala onda . Disfruta la vida porque la que puede, puede !!!”.

E incluso fue cuestionado la falta de sororidad de algunas mujeres tras sus críticas.

“Oye aquí es muy normal andar en topless que sean cartuchos, retrógrada no es problema de ella, y son sus redes y sube lo que le da la gana a la chica. Que terrible ver comentarios de mujeres tirando tanto hate, y después andan hablando de sororidad y marchando en marchas feministas, en fin la hipotenusa, vivan sus vidas, es mundo libre. Y si les arden los ojos pues no sigan a @galadrielcaldirola y listo!”

