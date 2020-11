La cantante Carolina Molina, conocida como “La Rancherita”, expresó su felicidad al trabajar en su nueva música en Estados Unidos.

Por estos días, la ex integrante de Rojo y Mekano está viviendo en Miami. “Me siento una JLO de barrio, aunque me han devorado los mosquitos porque no tengo costumbre de echarme repelente. Estoy llena de picaduras”, contó a LUN.

La intérprete reside en México desde 2013, donde incluso participó en el programa La Voz México. “En el DF tengo mi casa y a Pompón y Muñeca, mis dos perros quiltros que me llevé de Chile. Un amigo me está cuidando la casa y va a verlos (…) Sigo con cosas en México, he seguido haciendo algunas vía remota”, señaló.

Además, contó que paralizó sus planes luego que la pandemia llegara a Chile, donde estaba haciendo una gira. “Llegué a Chile (…) para un gira de verano y tenía eventos hasta abril. Y bueno, llegó la pandemia. Me quedé en la casa de mi representante y en la de mi abuela”, reveló Molina, quien no quiso volver a México porque “estaba la embarrada con los contagios”.

“Me quedan ocho días (en Miami), así que los planes son seguir grabando en estudios y con ingenieros como el recurso de playas y palmeras. Acá hay lugares como Wynwood Walls (lugar de murales urbanos) donde han grabado videos Daddy Yankee, Nicky Jam y Luis Fonsi”, dijo.