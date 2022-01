Durante la tarde de este lunes 17 de enero, el canal de televisión, La Red, anunció la decisión de terminar el ciclo del programa Café Cargado, el cual se emitía todos los domingos.

Según indicaron en un comunicado, el espacio de conversación política conducido por Sergio “Checho” Hirane iba a terminar el próximo 30 de enero, sin embargo, comunicaron que el final de la temporada sufrió un adelanto.

Lo anterior, luego de las declaraciones del presentador del espacio televisivo, quien en su programa radial llamó al mundo empresarial a boicotear el futuro gobierno de Gabriel Boric.

Según aseguraron desde el canal, las declaraciones “provocan desconfianza en la realización editorial de Café Cargado, y es por eso que La Red ha decidido levantarlo de su parrilla programática”.

Los dichos de Hirane

Es relevante consignar que sus dichos se dieron en el programa Conectados de Radio Agricultura, en el cual, junto con Sergio Melnick, reaccionaron a la reunión del presidente electo con el mundo corporativo en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade).

“Veía a Boric en la Enade, y veía a los empresarios en la Enade hablando que su discurso era bueno, bastante moderado. ¿Creerán que somos estúpidos? Es que hasta cuándo aguantamos que nos mientan en la cara, disfrazándose de acuerdo a lo que le conviene a los políticos”, dijo Hirane.

“Vamos a colaborar con este gobierno dicen algunos. Están cagados de susto que les saquen la plata. ¿Por qué tienen que cooperar? No tienen que cooperar nada, tienen que ponerle todo tipo de trabas para que le vaya mal en sus malas políticas”, agregó.

Horas más tarde, el comunicador pidió disculpas públicas “por haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del Presidente para que no pueda cumplir sus malas políticas”. No obstante, aseguró tener el legítimo derecho de “no creer en la supuesta moderación del presidente electo“.