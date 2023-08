Peleas, enemistades y mucha pasión: La intensa relación de Coni y Seba en Gran Hermano

Sebastián Ramírez irrumpió en la casa de Gran Hermano hace tres semanas y desde entonces ha estado en medio de polémicas, conflictos y también un intenso romance con Constanza Capelli.

Los jugadores no tardaron en desatar sus pasiones y al poco tiempo comenzaron una relación que, en tan solo unos días, ha tenido de todos los condimentos posibles entregando escenas de peleas y amor por igual.

Y es que el carácter intenso de Coni y Seba se ha impuesto en cada momento, lo que ha generado diversos roces entre la pareja, que incluso ha tenido que hacer frente a enemistades que han surgido.

Intenso inicio

Inmediatamente después de pisar la casa de Gran Hermano, Seba puso sus ojos en Coni e inició su plan de conquista. Esto funcionó esa misma semana, cuando aprovecharon la fiesta del viernes para comenzar con coquetos acercamientos y besos.

Trinidad en medio de Coni y Seba

Esa calma que habían logrado los tórtolos en los primeros días se vio interrumpida por Trinidad, quien justo cuando llegó el chico reality a la casa más famosa del mundo, estaba en medio de un álgido quiebre con la bailarina.

La llegada del DJ no contribuyó a mejorar los ánimos, pues comenzó a tener complicidad y cercanía con la auxiliar de vuelo, lo que generó la molestia de Capelli, quien en reiteradas ocasiones se lo hizo saber.

Coni intentó poner distancia

Debido a las constantes decisiones, en especial por el factor de la cercana amistad que surgió entre Ramírez y la tripulante de cabina, Coni se sinceró con Francisco y le reveló que luego de analizar su relación, se dio cuenta que no era posible que siguieran juntos.

“No somos compatibles como pareja, aunque me da mucha pena porque obviamente me cuesta. Soltar es difícil, tengo que asumirlo. Me ha dado la espalda y me la da de vengativo, porque es así, como pendejo”, declaró hace unos días.

Definieron las reglas de su relación

Luego de varias semanas en un tenso tira y afloja, al parecer Seba y Coni habrían encontrado equilibrio en su romance. Fue así como durante el fin de semana quedó en evidencia que compartieron un íntimo encuentro en la pieza.

Por otra parte, al inicio de esta semana, luego de ser consultados por Diana Bolocco, los dos se atrevieron a definir las reglas de su relación, abriéndose a ponerse serios al respecto.

