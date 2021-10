Dwayne “La Roca” Johnson sumó un nuevo hito profesional. Y es que además de triunfar en el cine y la lucha libre, el actor ahora incursionó en la música rapeando junto a Tech N9ne, Joey Cool y King Isol.

El tema lleva por título Face Off y un breve clip fue compartido por el propio Johnson en su cuenta de Twitter para anunciar su lanzamiento. Ahí, le agradeció a sus compañeros de equipo musical y también se mostró contento por su incursión en el rap.

“Hice mi histórico debut en el rap (afortunadamente no apesté)”, partió escribiendo el luchador profesional en la red social. Junto con eso, dejó “un gran saludo a todos los fanáticos del hip hop y la música por sus reacciones”.

Made my historic rap debut (thankfully I didn’t suck😅) Huge shout to all the hip hop & music fans for your HYPE reactions that are straight f*cking fire 🔥🔥🔥🙏🏾👊🏾

Love to my #StrangeMusic USO’s@TechN9ne🐐@therealJoeyCool@TheRealKingIso#FACEOFF

WATCH: https://t.co/1ByD2BCWJo pic.twitter.com/nv9b7OXsAP

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 8, 2021