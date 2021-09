El innegable parecido de un policía estadounidense con Dwayne “La Roca” Johnson fue uno de los temas más comentados en redes sociales por estos días. Esto no pasó desapercibido por el actor, quien reaccionó a las imágenes de su “doble”.

La cuenta de Twitter del ex luchador de la WWE fue el lugar escogido por él para referirse a este tema que se ha tomado internet. Como los usuarios han comentado el hecho, él no pudo ocultar su sorpresa, por lo que comenzó su publicación señalando: “¡Oh, mierda! Wow”.

Tras este primer comentario, La Roca agregó en la plataforma virtual: “El chico de la izquierda (de la fotografía) es mucho más genial”.

Pero las palabras de Dwayne Johnson no quedaron ahí. En el mismo post le pidió a su gemelo que se mantuviera “a salvo”. Además, le envió un sentido mensaje: “Gracias por tu servicio”.

Finalmente, el actor de películas como Entrenando a Papá y Jumanji dejó abierta una invitación. “Un día beberemos y necesito escuchar todas tus historias como ‘La Roca’, porque sé que las tienes”, expresó.

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021