Conmoción y ternura causó en las redes sociales un mensaje viralizado del actor Dwayne Johnson, también conocido por los fanáticos de la lucha libre como La Roca, luego de que enviará un cariñoso saludo de cumpleaños.

El ex peleador de la WWE publicó en sus redes sociales un mensaje para Marie Grover, una mujer de Philadelphia que cumplió nada menos que 102 años de vida.

Además, Johnson decidió cantarle a la cumpleañera, quien estuvo muy agradecida con el gesto del conocido actor de películas como Rápido y Furioso, Jumanji y Un espía y medio. entre otras.

Lee también: Gala Caldirola: “Si siento química no me importa si es hombre o mujer, me gusta la persona”

“Este es el saludo más especial y se ha convertido en una mis cosas favoritas”, señaló el ex luchador.

Cabe mencionar que el actor ya había felicitado anteriormente a Marie -quien es fanática de sus películas- cuando cumplió 100 años.

When she turned 100, I started singing Happy Birthday to Grandma Grover. Today she’s 102 years old 🎂 🎉 and this has become one of myFAVORITE things to do. And she sang back to me!! 🎶☺️

I wish I still had my grandma, but I do have her! Enjoy your birthday! ❤️

Love, your Rock 💪🏾 pic.twitter.com/BgmcAYaQCO

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 3, 2021