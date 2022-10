La romántica declaración de Raquel Argandoña a su pareja: “Es el hombre más importante que he tenido en mi vida”

Una potente declaración de amor se vivió en el último capítulo del programa Podemos Hablar de Chilevisión, luego de que la comunicadora Raquel Argandoña revelara que su compañero sentimental, Félix Ureta, es el hombre más importante que ha tenido en su vida.

Y es que luego de varias polémicas entre la pareja, no existía certeza de que aún estuvieran juntos, duda que fue disipada por el rostro televisivo en la transmisión del pasado viernes.

“Él me ha apañado más en las malas que en las buenas y a mí me da lo mismo lo que opine la gente. Mientras yo estoy fantástico con Félix, y nosotros tenemos un respeto mutuo y una relación que nos acompañamos al cien, eso es lo que más importa”, dijo Argandoña.

Además, reveló que parte de los problemas que han tenido han sido motivados por la mediatización de su relación en medios y redes sociales. “Lo han llamado muchas veces para hacerle entrevistas, él no ha aceptado. Por lo tanto, no ha sido fácil ser la pareja de Raquel Argandoña“, dijo la “Quintrala”, quien desclasificó que el tiempo más extenso en que no se hablaron fueron 15 días, mientras ella se encontraba en Vietnam.

Ante las preguntas sobre un posible matrimonio con Félix Ureta, la ex integrante de “Las Indomables” dijo que se trataba de un asunto privado entre ellos. “Eso es algo muy privado que tenemos los dos. Si pasa algo, se van a enterar después que lo hagamos. Estamos muy bien, y entre más nos critiquen, la relación se convierte en más sólida”, cerró la figura televisiva.

