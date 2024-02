La tragedia que enlutó a Men At Work: La enigmática muerte de la banda anglo de Viña 2024

Men at Work se alzó como la banda que llevará toda la música anglo en el cierre de la tercera noche en el Festival de Viña 2024.

Desde su formación a principios de los 80’, la agrupación comandada por Colin Hay y Greg Ham, líderes fundadores, han estado en el inconsciente colectivo con grandes éxitos que se arrimaron a lo más alto de las listas musicales.

Desde clásicos como Who Can It be Now?, Down Under, Overkill, los australianos han hecho bailar a los fanáticos con sus canciones pop que provocaron su apogeo en plena época de mediados de los ochenta.

Sin embargo, un trágico suceso empañó para siempre a Men At Work, mermando sus conciertos y giras futuras.

La muerte de Greg Ham, líder de Men At Work

Tras más de un lustro gozando de gran popularidad en todo el mundo, todo se vino abajo en 1986, cuando la agrupación se separó debido al interés de Colin Hay de iniciar una carrera como solista.

Esta separación se prolongó por 10 años, pero todo cambió en 1996, gracias a la popularidad que sus éxitos habían alcanzado en Sudamérica. Por ello, por más de seis años se volvieron a juntar Colin Hay y Greg Ham para iniciar una inédita gira.

Lamentablemente para los fanáticos Men At Work, todo concluyó en 2002, luego que se volvieran a separar los líderes de la agrupación australiana. No obstante, esta vez sería para siempre.

Lo que finalmente cerró la posibilidad de ver a los cabecillas juntos una vez más fue la dramática muerte de Greg Ham, el multiinstrumentista australiano.

De acuerdo con los reportes de los medios internacionales el 2012, el músico fue hallado muerto en su casa en Melbourne. Las causas de la muerte nunca han sido aclaradas del todo, pero se especula que el australiano estaba bajo una profunda depresión arrastrada por una acusación de plagio del éxito Who Can It Be Now?

