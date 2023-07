La última entrevista de Cecilia “La Incomparable” con CHV Noticias: “Un artista no se debe retirar nunca”

Durante la madrugada de este martes se confirmó la muerte de la cantautora chilena Cecilia Pantoja, conocida artísticamente como Cecilia, La Incomparable, quien fue internada de urgencia debido a su enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado oficial publicado en su cuenta de Instagram, en donde sus fanáticos dejaron comentarios de amor y solidaridad para su familia en estos complejos momentos.

“Cecilia falleció esta noche rodeada de sus seres queridos. Gracias por todo el amor enviado durante estos días. Nuestra tristeza es máxima”, señalaron desde el entorno de la artista fallecida a los 79 años.

Nacida el 21 de octubre de 1943, la cantante oriunda de Tomé fue un ícono y representante de la Nueva Ola en los años 1960. Sus canciones y propuesta escénica la posicionaron como la estrella juvenil de la época, con un estilo marcado con mezclas latinas y europeas.

Algunos de sus reconocimientos más notables fueron su triunfo en el Festival de Viña del Mar (1965), ser nombrada como la Figura Fundamental de la Música Chilena (2011) y ser distinguida con el Premio a la Música Nacional Presidente de la República. En los últimos años estaba enfocada en la creación de Bravura Plateada, serie sobre su vida y obra dirigida por Vanesa Miller.

Última entrevista en CHV Noticias

“Nunca pretendí ser famosa, la gente fue la impulsora de todo esto. A la gente la amo, la amo de verdad”, dijo Cecilia Pantoja en su última entrevista con CHV Noticias, ocurrida en julio de 2022.

La voz de temas como Baño de mar a Medianoche y Puré de Papas repasó su carrera en la música, una pasión que comenzó desde muy pequeña. “Ahí nació este interés por cantar y aprender los temas en guitarra. Entonces aprendí a tocar guitarra, sola, y también componía sin saber que la composición una podía hacerlo”, confesó.

Pantoja trascendió y se convirtió en un símbolo de emancipación sexual, con un despliegue escénico nunca antes visto en Chile. Pelo corto, brillos y pantalones largos fueron parte de su sello característica en cuanto a imagen y estilo.

“Yo siempre usé pelo corto, porque lo tenía muy crespo y muchas ondas que me hacían ver como una cabeza de león”, dijo en la mencionada entrevista.

En cuanto al uso de pantalones, lo cual marcaba una diferencia con cantantes femeninas de la época, asegura que “fue una cosa sin querer. Iba en el auto con mi padre y quedamos en panne, iba atrasada a un show y no alcancé a cambiarme ropa, así que tuve que salir así: en pantalones, casaca y sin querer ya no me los pude sacar más”.

“Yo no puedo retirarme, un artista no se debe retirar nunca”, agregó Cecilia en la conversación contextualizada en su postulación para recibir el Premio Nacional de Música, la cual no recayó en ella sino que en la compositora de origen mapuche, Elisa Avendaño Curaqueo.