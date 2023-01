La Venganza de los Ex VIP: El reality show que estrena nueva temporada en MTV y Paramount+

El controvertido reality show La Venganza de los Ex VIP regresa a MTV y Paramount+. El elenco de la nueva temporada presentó en conferencia de prensa primicias de las vacaciones que, tan solo con el tráiler, ha levantado polémica en las redes sociales. El elenco de solteros es conformado por Lizbeth Rodríguez, La Divaza, Brandon Meza, Diana Estrada, Christian Renaud, Yurgenis, Isaac Torres, Leslie Gallardo, Ana Cisneros y El Rufas.

La Venganza de los Ex VIP llega a MTV y Paramount+ el 24 de enero con un episodio doble. Para esta temporada, el elenco de solteros subirá la temperatura y prometió controversia y polémica: peleas, parejas, parejas de tres, celos, dramas, besos de cuatro, fiestas y diversión.

El reality tiene una premisa muy sencilla: diez famosos solteros se unen en una paradisiaca playa del caribe colombiano con la promesa de encontrar el amor, pero sus vacaciones de ensueño se convierten en pesadilla cuando reciban poco a poco la inesperada llegada de sus más odiados exes.

Todo es risa, besos y diversión hasta que empieza el drama. Sin ellos saberlo, sus exnovios comienzan a aparecer frente a ellos. Pronto, los solteros entienden la terrorífica dinámica, pero la duda siempre permanece: ¿De quién será el próximo ‘ex’ en aparecer? El drama se desarrolla a medida que cada ‘ex’ llega con sus propias intensiones. Unos llegan a cobrar venganza por una infidelidad o dolorosa ruptura, otros llegan con el objetivo de recuperar a su gran amor. Pero nada será tan fácil cuando hay nuevas relaciones formándose entre ellos.

Adicionalmente, en conferencia de prensa se confirmó una montaña de contenido relacionado al reality show, incluyendo:

A partir del 19 de enero en el canal 159 de Pluto TV Latinoamérica, el servicio gratuito líder de televisión por streaming de Paramount, amplía librería de contenidos para todas las audiencias y presenta un canal dedicado a la polémico reality y franquicia original de MTV, con episodios de La Venganza de los Ex, La Venganza de los Ex VIP, De Férias Com o Ex, No Estúdio Com o Ex, y mucho más. La Venganza Extra : Todos los martes al terminar cada episodio, exclusivamente por Pluto TV llega este picante talk show que demuestra que la venganza verdaderamente es más dulce que la miel. Los integrantes de La Venganza de los Ex VIP se reúnen semana tras semana junto a nuestra conductora, la estrella digital Yeri Mua, para contar lo que pasó en el episodio, además de dinámicas para ponerlos a prueba. ¿será que se reviven viejos conflictos y pasiones? O mejor aún, ¿surgirán nuevos?

: Todos los martes al terminar cada episodio, exclusivamente por Pluto TV llega este picante talk show que demuestra que la venganza verdaderamente es más dulce que la miel. Los integrantes de La Venganza de los Ex VIP se reúnen semana tras semana junto a nuestra conductora, la estrella digital Yeri Mua, para contar lo que pasó en el episodio, además de dinámicas para ponerlos a prueba. ¿será que se reviven viejos conflictos y pasiones? O mejor aún, ¿surgirán nuevos? Terapia de Pareja : Todos los jueves se estrena por el canal MTV. Cuando la gente dice “ve a terapia” no se refieren a esta particularmente… Los integrantes se juntan con sus exes para hablar profundamente de lo que pasó entre ellos, respondiendo preguntas intensas e incómodas. De aquí nunca puede salir nada bueno porque ya saben lo que dicen… en donde hubo fuego, ganas de vengarte quedan ¿o cómo era?”

: Todos los jueves se estrena por el canal MTV. Cuando la gente dice “ve a terapia” no se refieren a esta particularmente… Los integrantes se juntan con sus exes para hablar profundamente de lo que pasó entre ellos, respondiendo preguntas intensas e incómodas. De aquí nunca puede salir nada bueno porque ya saben lo que dicen… en donde hubo fuego, ganas de vengarte quedan ¿o cómo era?” Casting con mi Ex . ¿Alguna vez te has preguntado cómo son los castings para este reality? No te los pierdas todos los lunes a las 6pm (hora de México).

. ¿Alguna vez te has preguntado cómo son los castings para este reality? No te los pierdas todos los lunes a las 6pm (hora de México). Escenas Censuradas. Si es muy hot para la TV, lo podrás ver en las redes sociales de MTV, los miércoles y viernes a las 6pm.

¿Y tú, qué harías tú si tu ex más odiado apareciera frente a ti durante tus vacaciones?

La Venganza de los Ex es la adaptación latinoamericana del exitoso formato de MTV UK Ex On The Beach, que cuenta con múltiples temporadas exitosas internacionalmente. Este programa ha sido adaptado por MTV localmente con éxito para otros países como Estados Unidos, Polonia, Países Bajos, Brasil y México. El formato también ha sido adaptado por terceros en países como Suecia, Francia, Finlandia, Rusia, Hungría y Noruega.

La producción recibió el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), otorgado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia.