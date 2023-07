¡Se supo todo! La verdad detrás de la falsa expulsión de Constanza y Bambino en Gran Hermano

Este miércoles se remeció la casa de Gran Hermano Chile tras anunciar la supuesta expulsión de dos jugadores del reality show: Constanza Capelli y Fernando Altamirano.

“Los reúno a todos con el fin de notificarles que tras haber observado que Constanza y Fernando transgredieron el reglamento en más de una oportunidad, he tomado la decisión de expulsarlos”, informó Viviana Acevedo, líder de la semana.

“Esta sanción es irrevocable y espero que sirva de advertencia al resto del grupo”, agregó el comunicado que cayó como balde de agua fría para el resto de los jugadores.

Sin embargo, durante el estelar conducido por Diana Bolocco se reveló que todo se trataba de una misión encomendada para los supuestos expulsados.

La verdad detrás de la falsa expulsión

Mientras los participantes hablaban con Diana, Constanza y “Bambino” sorprendieron al reingresar a la casa-estudio recibiendo un fuerte abrazo de sus compañeros.

“Nos encargaron una misión secreta. Gran Hermano nos dijo que estuviéramos en el Zoom durante horas mirándolos a ustedes a través de un televisor, dándoles la información que habíamos sido falsamente expulsados”, dijo Capelli.

Ante esto, Altamirano agregó que “si nosotros superábamos esta misión, Gran Hermano se iba a rajar con un asado para toda la casa“.

“No saben lo difícil que fue, de partida nosotros no sabíamos nada. Llegamos allá y nos pillamos con la sorpresa, Coni es testigo de cómo empecé a tiritar y me sentía muy mal, sobre todo por la Ale (Alessia Traverso)”, complementó.

