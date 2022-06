“Era la persona más sensible que podía haber”: Tía de Lad Cobra confirmó la causa de muerte del youtuber

El fallecimiento de Fernando Morales, mejor conocido como Lad Cobra, sin duda ha generado impacto entre los familiares, amigos y seguidores del youtuber nacional, famoso en el mundo de los videojuegos.

Tras darse a conocer la noticia por redes sociales, Lorena Urrea, tía de Fernando, confirmó que había muerto a causa de un paro cardíaco. “Él estaba en su casa, se produjo por un paro (su deceso)”, afirmó a 24 Horas, y detalló que el funeral será discreto y familiar.

Urrea comentó que Lad Cobra “amaba a todos sus seguidores, era muy entregado a eso, a sus seguidores”.

Finalmente, la tía del creador de contenido apuntó que su sobrino no era tan duro como se mostraba. “Él no era lo que aparentaba ser, porque era la persona más sensible y sentimental que podía haber”, dijo.

La tarde del pasado viernes 24 de junio se confirmó la muerte de Lad Cobra y su nombre se transformó en tendencia rápidamente, a la vez que el cantante Leo Rey, hoy también dedicado a los videojuegos, confirmó su deceso a CHV Noticias.

Según indicó, “estaba el rumor fuerte en los grupos de gamer a los que pertenezco, de los jugadores, entonces decidí llamar al número de Fernando, porque hablamos siempre”.