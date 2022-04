Desde Lady Di a Timothée Chalamet: Los looks más icónicos de la Met Gala

Este lunes 2 de mayo se realizará la versión 2022 de la Met Gala, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda, con fines benéficos, y que se realiza desde 1946.

Diferentes son las estrellas y celebridades que ha desfilado por los pasillos del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, lugar al que cada año llegan con sus mejores look inspirados en la temática establecida por la organización.

Este 2022, será la continuación de la que se realizó en 2021, In America: An Anthology of Fashion, donde los diseñadores estadounidenses son los protagonistas.

El dresscode es Gilded Glamour y, para este caso, se refiere a la Edad Dorada de Estados Unidos, específicamente entre el 1870 y 1891, época en la que el país creció económicamente de manera masiva y también tuvo una rápida industrialización.

Y como cada año ha sido diferente al otro, aquí te dejamos una recopilación con algunos de los looks más icónicos de la Met Gala:

.@sarahjessicaparker arrives looking iconic and dressed to the #MetHeavenlyBodies theme on the #MetGala carpet. #SarahJessicaParker pic.twitter.com/ZlFRPJ0bkn

— The Metropolitan Museum of Art (@metmuseum) May 7, 2018