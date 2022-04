J-Hope de BTS fue recibido por Lady Gaga tras concierto en camarines: “He aprendido tanto de ella”

Un par de horas más tarde, el rapero de la banda surcoreana compartió una carta en inglés para la cantante en su cuenta de Instagram, en donde declaró que “hoy fue un día realmente glorioso. ¡Cuando se trata de dar espectáculos, nadie lo hace como Lady Gaga!“.

“Fue un día significativo para mí, ya que anhelaba verla presentarse. Sobre el escenario estuvo increíble, pero bajo de este fue tan profesional”, señaló, refiriéndose al encuentro que tuvieron detrás de escenas. “Tuve tanto que aprender de ella. Cada palabra suya se quedará conmigo durante el resto de mi vida“.

“Lady Gaga, ¡mi reina por siempre! Por favor continúa creando tu música maravillosa. Gracias a ti, hoy descubrí la belleza del jazz”.

“¡Te apoyo como un fanático! ¡¡Te amo!!“, finalizó para luego repetir el mensaje en su idioma materno.

En camerinos el artista surcoreano también compartió con la banda de Gaga. Michael Bearden, reconocido maestro musical estadounidense, subió a sus historias unas fotos sobre su encuentro con J-Hope, donde escribió que fue “magnífico poder conocerlo”: “¡Qué gran chico! Tengo una vida llena de bendiciones”.

'Michael Bearden' has uploaded a new photo with j-hope on his Instagram story 🎞📸 #JHOPE #제이홉 https://t.co/CoGjqN5hzQ pic.twitter.com/4RxV9Symz7

Además, añadió que atenderá al concierto de hoy de la agrupación en Las Vegas junto con el baterista de Lady Gaga, Donald Barrett. Este último también subió fotos con J-Hope, sobre lo cual puso que “su hija estaba enloqueciendo”.

BTS HANG!!! Right after our first GaGa show I got to meet J-Hope from BTS! My daughter is flipping out hahaha!! @bts_bighit #BTS @parkmgm pic.twitter.com/ztbNV5RR3t

— Donald Barrett (@DonaldBarrett) April 15, 2022