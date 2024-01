Lali Espósito respondió a los dichos de Javier Milei en su contra: “Tienes que representar a todos”

Lali Espósito respondió a los dichos de Javier Milei tras verse envuelta en una polémica entre el presidente de Argentina y el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela.

Este último anunció el envío de un proyecto de ley para la creación de una moneda única en el país vecino, lo que fue cuestionado por Milei.

¿Qué dijo Lali Espósito?

El mandatario emplazó al gobernador provincial y mencionó a la artista: “Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, indicó Infobae.

Es por ello que la cantante defendió su trabajo y criticó los dichos del mandatario en el programa LAM: “No me parece bien estigmatizar la cultura. En los shows que hago trabajan miles de personas (…) A veces se siente increíble tener que explicar esto. Nos han cag… un poco la cabeza a todos ya”.

Espósito se refirió a la forma de gobernar del presidente argentino y señaló: “Creo que los que asumen las responsabilidades institucionales tienen que hacerse cargo de gobernar para todos y por eso fueron tan votados”.

En esa misma línea, agregó: “Al final tienes que representar a todos, hasta a los que no estamos tan de acuerdo con la línea política. Yo respeto al presidente y me gustaría que esa línea de respeto baje hacia todos”.

Finalmente, la cantante aseguró que no le gusta verse involucrada en polémicas de ningún tipo: “Intento siempre ser piola, no le falto el respeto a nadie y me gusta que no lo hagan conmigo”.

