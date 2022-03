Paramount+ estrenó el pasado 24 de marzo la tan esperada serie Halo, convirtiéndose en la serie más vista en la plataforma en las primeras 24 horas a nivel global. Además, celebró este estreno mundial a través de distintas experiencias inmersivas, que reunieron a miles de fanáticos, periodistas y partners para disfrutar del primer episodio de la serie mediante eventos en Ciudad de México y San Pablo, Brasil.

En el día del estreno mundial de la serie, el Parque Bicentenario de Ciudad de México, recibió a más de 1.500 fanáticos en un evento exclusivo y gratuito abierto en donde se proyectó el primer episodio de Halo. Adicional a disfrutar de la primicia del lanzamiento, los invitados presenciaron un imponente show inmersivo con más de 110 drones, luces, láser y el casco de Halo más grande del mundo construido para el escenario principal.

Mientras que en simultáneo, en el Museo Papalote también se celebró el estreno de la serie con una presentación en gran formato, que comenzó con una alfombra azul concurrida por cantantes, influencers, talento de Paramount Latinoamérica como Acapulco Shore y Resistiré, Pilar Santacruz, Macarena Achaga, Manolo Caro, Emiliano Zurita, Coty Camacho, Mariana Zaragoza, entre otros.

El evento concluyó en la mega pantalla con una experiencia digital inmersiva 360° que llevó a los visitantes por un viaje a los distintos escenarios del mundo Halo con un septeto de cuerdas, juegos y actividades artísticas.

A su vez, el día 25 de marzo el Papalote se llenó de experiencias divertidas e inmersivas para vivir la experiencia Halo. Desde una zona de gaming para que los fanáticos pudieran disfrutar de su juego preferido, hasta el screening del primer episodio de la serie.

En San Pablo el 24 de marzo, la celebración se desarrolló en el Jockey Club al cual asistieron más de 1.500 fans quienes pudieron disfrutar del primer episodio en dos pantallas gigantes. Los fanáticos también pudieron presenciar un espectáculo de 100 drones y un video mapping proyectado en el casco de Master Chief con 6 metros de altura realizado especialmente para esta experiencia inmersiva acompañado por un coro conformado por 40 voces.

Basada en el exitoso video juego, de Xbox Halo The Series, el guerrero más avanzado de la Tierra, Master Chief debe defender a la humanidad de la especie alienígena, The Covenant, mientras descubre oscuros secretos de su pasado.

La serie está protagonizada por Pablo Schreiber (American Gods) como el Jefe Maestro, Spartan-117; Natascha McElhone (Californication) como la Dra. Halsey, la brillante, conflictiva e inescrutable creadora de los super soldados espartanos; y Jen Taylor (serie de juegos Halo, RWBY) como Cortana, la IA más avanzada en la historia de la humanidad, y potencialmente la clave para la supervivencia de la raza humana.

Otras estrellas incluyen a Bokeem Woodbine (Fargo), Shabana Azmi (Fire), Natasha Culzac (The Witcher), Olive Grey (Half Moon Investigations), Yerin Ha (Reef Break), Bentley Kalu (Avengers: Age of Ultron), Kate Kennedy (Catastrophe), Charlie Murphy (Peaky Blinders) y Danny Sapani (Penny Dreadful). También se unen al elenco como personajes originales Ryan McParland (6Degrees), Burn Gorman (The Expanse) y Fiona O’Shaughnessy (Nina Forever).

Previo a su estreno mundial, Paramount+ ya confirmó que habrá una segunda temporada, con fecha a confirmar. Nuevos episodios de Halo disponibles cada jueves exclusivamente por Paramount+.

Revisa imágenes de los eventos acá: