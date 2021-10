Como suele ocurrir, la puerta de entrada al fin de semana tiende a ser una buena ocasión para que los artistas realicen sus estrenos musicales. Octubre llega a la mitad y los músicos, tanto chilenos como extranjeros se la jugaron con interesantes lanzamientos, para deleitar los oídos de aficionados de diversos géneros.

Ricardo Arjona – El Flechazo y la secuela

Ricardo Arjona volvió a sorprender por segunda semana consecutiva con un tema inédito del nuevo álbum Negro. Así como la semana pasada sacó del horno el sencillo Yo me Vi, que fue todo un hit, ahora compartió otra pista de este nuevo trabajo discográfico. En El Flechazo y la Secuela, el guatemalteco volvió a su estilo, con una contundente orquestación y encantando a sus fans sentado frente a un piano de cola, con un videoclip en que pese a la carencia de colores, la emoción se transmite satisfactoriamente.

J. Balvin – Ten Cuidado

El colombiano J Balvin hizo un reggaeton en que se refiere varios de los personajes de Pokémon, en el marco del aniversario n°25 del anime. Con un videoclip ambientado en las calles de Tokio, el rapero volvió a anotarse un poroto con sus fans y además, cautivó a toda una generación que creció viendo las aventuras de Ash junto a su compañero Pikachu.

Lleflight x Pablo Chill-E x Gino Mella x Best – FULL PIOLI

De la mano de Lleflight, el chleno Pablo Chill-E sumó un nuevo reggaeton inclinado al trap a su lista de canciones. Con fuertes bajos, un ritmo old school, rapeo rápido, sintetizadores juguetones y video a la pinta, el puentealtino marcó tarjeta en una interesante colaboración que ya suma decenas de miles de reproducciones en YouTube.

Adele – Easy on Me

Tras un largo silencio, en la noche de este jueves, la británica Adele llevó a las plataformas digitales su nueva canción Easy on Me, que viene con un videoclip en blanco y negro, cinematográficamente muy atractivo. En cuanto a la música, la cantante no defraudó, en cuanto retomó su antigua fórmula, con piano de fondo y luciendo su destacable capacidad vocal. Era justo lo que sus seguidores estaban esperando.