“Estás atornillada a la silla”: Lapsus de imitadora de Amaia Montero generó molestia en jurado de Yo Soy

Un incómodo momento se vivió en el último capítulo de Yo Soy en Chilevisión, luego que una imitadora de la cantante Amaia Montera sufriera un lapsus nervioso que la llevó a equivocarse en la pista justo al iniciar su presentación.

La participante, cuyo nombre verdadero es Marcela Ramírez, no comenzó a cantar a tiempo el single Cuéntame al oído, generando que la ansiedad aumentara y pidiera poder empezar de nuevo.

“Ya partimos mal”, dijo Antonio Vodanovic al notar este impasse, presionando además el botón rojo.

“Perdón”, fue lo que se limitó a responder la concursante, haciendo gestos al equipo de producción.

Sin embargo, esta situación provocó la molestia Francisca García-Huidobro, quien interrumpió el momento para decir lo siguiente: “¿Sabes lo que pasa? Es que estás muy nerviosa y ya te has dado como tres vueltas en el escenario“.

Pese a ello, Ramírez pidió una nueva oportunidad, lo que terminó por recibir el visto bueno el jurado. “Pero esta sería… porque ya…”, le advirtió Fran a la imitadora.

En esta segunda chance, la artista logró cantar correctamente y culminar su presentación; no sin antes explicar lo que le sucedió.

“Además de lo nerviosa que puedo estar, se me secó la boca. La verdad no sé por qué me sucedió. Acabo de pedir un vaso de agua”, reveló. Ante esto, Fran le ofreció su vaso con agua, pero esto no despertó una reacción por parte de la concursante.

“Me ponía nervioso verte, me traspasaste esos nervios (…) no abriste los ojos en ningún momento, no conectaste”, expuso Jean Phillippe-Cretton, quien igualmente le dio el botón verde.

La última en dar su veredicto fue precisamente García-Huidobro, quien criticó a la imitadora porque “estás atornillada en tu silla”, cuestionando que ni siquiera se había puesto de pie para recibir el vaso con agua que ella le había ofrecido.

Pese a todo, decidió apostar por ella y presionar también el botón verde, no sin antes pedirle que se comprometiera a seguir trabajando y controlar su nerviosismo para las siguientes presentaciones.