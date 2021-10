Luego de 13 años, Britney Spears dejó de estar bajo la tutela de su padre, Jamie Spears. Esto fue celebrado por sus fans en todo el mundo y por la propia cantante, quien en sus redes sociales se ha referido a la determinación de la justicia estadounidense. Pero ahora, sorprendió al publicar un desgarrador texto.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Toxic evidenció los temores que tiene al enfrentar esta nueva etapa en su vida. Todo esto lo hizo junto a una fotografía en que muestra un árbol de Navidad.

Para comenzar con su mensaje, la artista escribió: “Seré honesta y diré que he esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy, ¡y ahora que está aquí tengo miedo de hacer cualquier cosa porque tengo miedo de cometer un error!”.

Tras esto, la intérprete enfatizó en que conseguir lo que se quiere no siempre significa que haya un final feliz en la historia. Por eso, señaló: “Trabajé muy duro, pero ahora que está aquí y cada vez más cerca del final –de la tutela– estoy muy feliz, ¡Pero hay muchas cosas que me asustan!”.

Los paparazzis

Que la tutela de Britney Spears acabe también repercute en las actividades que realizará diariamente, como lo es salir conduciendo su auto. Pero tal como es común en el caso de las celebridades, estará sometida al constante paparazzeo de la prensa.

Esto también fue tema en su nueva publicación en la plataforma virtual. Y es que junto a la mencionada imagen, la artista estadounidense quiso expresarle una queja a quienes la han perseguido.

“¡No he hecho nada para que me traten como lo he hecho durante los últimos 13 años, estoy disgustada con el sistema y desearía vivir en otro país”, escribió en la red social.

Para concluir con su publicación, Britney Spears afirmó que se mantendrá alejada del negocio de la música, tal como ya se había dado a conocer hace algunas semanas.

“¡Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista”, concluyó señalando la cantante.