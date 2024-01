“Las Demás”, la comedia dramática chilena sobre el aborto: “Quería retratar el sentirte desamparada”

Las Demás es una nueva película chilena que tuvo un aplaudido estreno en el Festival Internacional de Rotterdam en 2023, y lo hizo con una temática que llamó la atención en el certamen europeo y que en Chile busca entregar una nueva mirada sobre los derechos sexuales y reproductivos, y el aborto.

El filme, que se estrena este jueves 11 de enero en los cines chilenos, es una comedia dramática dirigida por Alexandra Hyland y protagonizado por la actriz de teatro Nicole Sazo Cariola y Alicia Luz Rodríguez (Joven y Alocada).

En conversación con CHV Noticias, su directora y dos actrices comentaron sobre la obra que comenzó a producirse en 2015, se grabó en 2019, ha sido exhibida en Rotterdam, España, Argentina, Colombia y México, y verá la luz para todo el público chileno este mes.

¿Cuál es la historia de Las Demás?

Según la propia directora, Las Demás “cuenta la historia de dos mejores amigas veinteañeras, Rafa (Sazo) y Gaby (Luz). Rafa queda embarazada de forma inesperada y no deseada, y ambas se ponen en la búsqueda de poder hacerse un aborto en Chile, donde aún es ilegal y no están dentro de la ley de interrupción voluntaria del embarazo”.

En 2023, la reconocida revista Variety destacó a Las Demás como el “primer largometraje del talento chileno en ascenso Alexandra Hyland”, quien en 2018 fue nombrada como una de las “cinco talentos chilenos a seguir” por el mismo medio.

“La recepción ha sido súper buena. Ha sido súper interesante poder mostrarla porque uno siente de repente que las pelis son medias como locales… es interesante ver que el público extranjero igual resuena con la película y darnos cuenta que, al final, hay temáticas que son bien universales”, detalló.

Qué dice del aborto Las Demás

—¿Por qué quisiste hablar del aborto en tu película?

Alexandra Hayland: Está basada en experiencias personales. Quería contar la historia de lo que había sido con mis amigas. Lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, que no solo es el aborto, también los test de embarazo, la educación sexual. En mis veintes me vi enfrentada a ver este tipo de cosas, tuve amigas que abortaron y darte cuenta del nivel de hostilidad que hay, el estigma, cuando estamos hablando de un procedimiento de salud pública que debería ser accesible. Quería retratar esa sensación de tener 20, de sentirte desamparada y que entre amigas es el refugio máximo que puede haber.

—La base de la película son ustedes, su amistad… pero me llamó la atención que quedaron algunos aspectos afuera, como la familia, ¿por qué se tomó esa decisión?

AH: Quería reforzar la sensación de aislación que uno siente cuando es adolescente veinteañera. Tenía que ponerlas en el espacio de ellas y también es un tema súper sensible del que hablar y de repente uno no puede ir donde los papás a conversarle de esto o como que tienes miedo.

Nicole Sazo: Ojalá pudiésemos hablarlo con la familia, pero estamos en una deuda histórica de una violencia de género que hemos recibido, falta educación sexual, que este tema se empiece a hablar más y yo creo que esa es la invitación al ver la película.

AH: Acá no queremos que la gente tenga que abortar, obviamente, pero si además (de quedar embarazada) después te dicen ‘¿por qué no se cuidó?’… es como “pero si ni siquiera quieren que haya educación sexual integral”.

Alicia Rodríguez: Nunca están garantizados ninguno de los derechos que ya existen, porque es una lucha constante que en cualquier minuto nos pueden quitar todo y no te puedes olvidar que hay que estar constantemente pendiente, alerta y defender.

Revisa aquí el tráiler de Las Demás:

