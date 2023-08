¿Se quedó sin grupo? Las razones de la soledad de Fran en Gran Hermano

Fran no vive sus mejores momentos en Gran Hermano y ha sido protagonista de especulaciones de supuesta traición y confrontaciones con sus más cercanos, los que, entre otras cosas, han provocado que se sienta sola.

La jugadora que durante su estadía en la casa más famosa del mundo se ha mostrado histriónica, divertida y muy energética, durante los últimos días se ha visto con pena y mucha nostalgia.

Incluso se vio sensible hasta las lágrimas tras una conversación con Mónica, en la que reflexionó sobre el particular momento que vive dentro del reality, ocasión en la que fue consolada por Raimundo y Bigote.

Las razones de la soledad de Fran en Gran Hermano

Se han ido sus más cercanos

Durante su diálogo con la jugadora de 77 años, la influencer confesó que gran parte de su tristeza y melancolía tenía que ver con que sus amigos más cercanos han dejado la casa, lo que ha potenciado que no se sienta tan bien de ánimo.

“Cada vez somos menos personas por lo que una se siente más sola. En mi caso igual se me han ido… Para mí la Vivi era la más cercana y se fue, al final conectar con Maite, Lucas hasta hace poco fue súper cercano a mi en algún minuto, entonces se me han ido todas las personas más cercanas”, señaló con pesar.

Acusación de traición contra Fran

No obstante, el mayor problema que ha afectado a Maira dentro del encierro ha sido el conflicto que tuvo con sus compañeros de pieza, el que terminó por alejarla definitivamente de los jugadores con los que más compartía.

Todo ocurrió durante la revelación de la placa de eliminación de la semana pasada, cuando a raíz de un comentario que hizo sobre la estrategia, desató una serie de rumores y señalamientos de traición por parte de sus compañeros.

“Nos apuñaló a todos”, dijo Skarleth, un sentimiento que fue compartido también por Lucas, Jorge y Alessia.

Eso motivó a Fran a encarar a los que se suponían eran sus amigos y con la idea de terminar con las especulaciones les aclaró que no traspasó información al grupo de Raimundo, Jennifer y Constanza.

“Me ha pasado que entro a la pieza y están todos callados”, advirtió en relación a la actitud que tomaron con ella en la habitación.

Por otra parte, también ella marcó distancia de su grupo asegurando que “no es que esté a dos bandos. Para mí no es como un grupo o el otro, siento que si uno puede conectar con personas de la casa, nunca me sentí como una persona que se defina con un grupo, pero no por eso voy a traicionar a los míos. Eso no me hace tener un bando”.

Te podría interesar:

Síguenos en