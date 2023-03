“La justicia lo va a marcar”: Latife Soto hizo dura predicción sobre el futuro de Parived y el Caso Relojes

El pasado viernes volvió el programa de Chilevisión Podemos Hablar (PH) con la nueva temporada 2023 y un panel con lujosos invitados.

Junto al conductor Jean Philippe Cretton se presentó Mauricio Pinilla, Daniella Campos, Latife Soto y Fabrizio Copano, quienes conversaron sobre sus vidas y algunos abordaron sus más recientes polémicas.

Y fue entrando al programa que la tarotista Latife Soto miró las cartas para dar a conocer qué podría suceder con Marco Antonio López, más conocido como Parived, tras su implicación en el bullado Caso Relojes.

Rápidamente luego de presentarse, Jean Philippe abordó a la mística para preguntarle sobre el futuro del coleccionista.

“Las cartas están anunciando que en el proceso de él, van a haber culpas, o sea, asume errores y la justicia lo va a marcar. Cárcel no veo, pero sí lo veo complicado…”, reveló al mirar las cartas durante el avance.

De la misma manera, la tarotista miró la situación de Tonka Tomicic, ex pareja de Parived, y quien también habría estado implicada en esta trama que además tiene en la mira a varios funcionarios de la PDI que habrían colaborado en los presuntos delitos.

Sobre la animadora, indicó que “es extraño, pero hay una carta en la que la veo como con una rosa, es como que ella tuvo una liberación”.

“Tonka no va a tener mucho que ver con las cosas, esto es como cuando yo te presto algo a ti, o sea, mi error fue prestar algo y no saber en qué se estaba usando”, agregó.

Luego comentó que “sí veo que esto la va a afectar un poquito en su carrera… Van a tratar de armarle mucho para que ella pueda volver a estar en algún programa”.

Finalmente, auguró que la relación entre la ahora ex pareja no tiene posibilidades de retomarse. “No hay vuelta atrás”, aseguró.