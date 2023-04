Laura de la Fuente enfrentó las críticas que dejó su participación en desfile: “Somos personas con sentimientos”

Laura de la Fuente decidió utilizar su cuenta en Instagram para hacer frente a las críticas que recibió al publicar un video de su participación en un desfile de una tienda de retail.

En dicho post, fueron diferentes usuarios quienes apuntaron a su forma de caminar sobre la pasarela y las pecas que cubren su rostro.

Una incómoda situación que primero fue enfrentada por su madre, Angélica Castro, quien se encargó de responder un par de comentarios, haciendo un llamado a tener “cuidado con lo que le escribes a una niña”.

Pero la joven decidió hacer lo suyo mediante historias, dando las gracias por “la buena onda en mi primer desfile, que fue una experiencia muy bacán y se agradece mucho toda la buena onda que he recibido y sigo recibiendo”.

Aunque por contraparte, dijo, “me dio mucha pena que tanta gente no haya sido capaz de entender el propósito del desfile, que era que cada cual pudiera rescatar sus bellezas únicas, sus cualidades que los hacen únicos y los distinguen a los demás, porque todos somos distintos”.

La estudiante de Ingeniería Comercial increpó a quienes lanzan estas críticas en redes, asegurando que “no solo que lo comenten a través de un computador o una pantalla le llega a un computador, somos personas con sentimientos“.

“Yo estoy súper conforme con mis pecas, con la forma en la que camino, con la forma en la que soy, soy yo”, agregó.

Finalmente, Laura pidió que “si son de esas personas que les molesta mi forma de caminar, les molesta mis pecas o algo mío, por favor, no me sigan, es súper simple. No tienen que tomarse el tiempo de ver mis videos y además comentar algo”, cerró.