Laura de la Fuente hace potente reflexión sobre el 2022: “No ha sido un año fácil en lo personal”

Laura de la Fuente, hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castro, realizó una emotiva reflexión en Instagram tras ser consultada sobre cómo ha sido para ella este 2022.

A través de las clásicas preguntas en la mencionada red social, un usuario le preguntó a la joven qué es lo que piensa del año que está por terminar, donde su padre estuvo involucrado en momentos como su infidelidad o el ser rostro en la campaña del Rechazo.

Al respecto, Laura respondió con un video en el que comentó: “He estado reflexionando harto sobre este año y me pasa que siento que no ha sido un año fácil en lo personal”.

“Pero encuentro que no hay malas experiencias, sino que son experiencias que uno tiene muy cerca en la línea del tiempo para ver en qué nos ayuda a crecer esta experiencia o a darnos cuenta de algo”, agregó.

La influencer, que cuenta con más de 200 mil seguidores, no se quedó y afirmó que “agradezco mucho este año porque me ayudó a ver las amigas increíbles que tenía a mi lado, mi familia y también siento que me ayudó a crecer mucho, en el sentido de vivir el momento, enfocarme bien en el deporte por mi bien, eso lo agradezco mucho”.

Sobre este último punto, Laura es fanática del fútbol e incluso ha representado a su colegio, momentos que ha posteado en Instagram y que le valieron tiernos comentarios de su familia y cercanos.