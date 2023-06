“Me puse a llorar”: Laura de la Fuente le sinceró a su mamá, Angélica Castro, estar frustrada por suspensión de juicio

Para este lunes 12 de junio estaba fijado el inicio del juicio oral por el asalto que sufrió Cristián de la Fuente y su hija Laura en la comuna de Lo Barnechea en marzo de 2022.

Sin embargo, dicha audiencia fue anulada debido a que renunciaron los abogados defensores de los dos imputados, quienes enfrentan cargos por el delito de robo con homicidio.

La hija del actor entregó sus impresiones respecto a lo ocurrido a través de una transmisión que realizó en Instagram en compañía de su madre, Angélica Castro.

“Me habían escrito que querían ir, pero no pensé que iban a ir. Yo les decía ‘no se sientan mal si no pueden ir’, porque sé que tengo el apoyo de ellas. Si no iban, no iba a significar que no sean mis amigas“, comenzó diciendo en la plataforma.

“Me sentí vulnerable”

Luego, la estudiante de ingenieria comercial reconoció que “cuando salí (del tribunal) me puse a llorar”, explicando, de paso, que sus amigas “estuvieron súper presentes en la recuperación”, haciendo alusión al impacto de bala que recibió en su pierna durante el intento de encerrona.

“Rescato lo acompañada que me sentí, porque tuve miedo. Fue un momento donde me sentí vulnerable, porque no sabía nada antes de entrar a pabellón“, destacó Laura en la plataforma.

Frustración por el juicio

Asimismo, la universitaria se sinceró en torno a la suspensión del juicio y aseguró que tenía la esperanza de comenzar concluir aquel episodio. “Era un momento de por fin cerrar un ciclo. Toda la mañana y la noche anterior te empieza a comer la cabeza”, dijo.

“Tenía susto porque vuelven todos los recuerdos”, aseveró, revelando también que tuvo que esperar en una pieza para dar su declaración, lo que finalmente no ocuriró. “Uno sale como con una sensación de frustración, por eso fue rico salir y estar con estas amigas”, concluyó.

Mira el live a continuación: