“Atacar a la niñita que es rubia”: Laura Prieto habla sobre los constantes ataques recibe en redes sociales

La modelo y actriz uruguaya, Laura Prieto, admitió que ha recibido diversos ataques en redes sociales en diferentes periodos de su vida, admitiendo que en algún momento la afectaron.

En entrevista con TiempoX, la influencer afirmó que estas críticas se dieron “en distintos escenarios de mi vida”, especialmente en la época “que fue como mi boom de fama”.

“Era otro Chile y era súper fácil atacar a la niñita que es rubia, que es o fue modelo. Siempre estuve expuesta a esas cosas”, dijo la panelista de televisión.

“La gente te encasilla”

Prieto contó que hubo episodios que marcaron su vida y que, aparentemente, generaron una ola de reacciones de los usuarios, como cuando fue pareja de DJ Méndez o cuando era integrante de El Club de la Comedia.

“La gente te encasilla mucho por tu aspecto físico o por lo que has hecho (…) El otro día en Instagram me pusieron: ‘Oye, tú nunca le has trabajado un peso a nadie’. Es súper fácil caer en el estereotipo”.

De todas maneras, la uruguaya reconoció que es “súper relajada” y que solamente está interesada en que su círculo más íntimo conozca su historia y lo que ha pasado durante todos estos años.

“Me lo tomo de donde viene, quizás cuando era más chica me enroscaba y pensaba más en eso. Ahora no”, sentenció.