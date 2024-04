Laura Prieto lanzó dura crítica en medio de dolor por muerte de su perrita: “Es desgarrador”

Laura Prieto realizó una crítica a lo que ella denominó como el “negocio de la veterinarias”, en medio del difícil momento familiar tras la muerte de su perrita Abril.

Fue en su cuenta de Instagram donde la modelo dio a conocer la lamentable noticia el pasado 21 de abril, día en que publicó diferentes fotos con su mascota junto a la frase “cuántos momentos, negra mía. Descansa en paz”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 💞SOY PERSONA💞 (@lauraprietov)

La gran pena de Laura Prieto tras la muerte de Abril

Ahora, en sus stories, Prieto compartió una reflexión de lo que significó Abril en su vida.

“No estoy pasándola bien, pero la muerte de Abril, mi perra, me caló hondo… Abril no era solo una perra, Abril apareció en mi vida cuando comencé con episodios de depresión y se convirtió en mi perra de apoyo”, comenzó en un texto.

En esa línea, señaló que “hoy siento que parte de mí se me fue con ella… El dolor que siento es desgarrador”.

La crítica de Laura Prieto

En su mensaje, la modelo detalló que hace tres meses que Abril comenzó con problemas de salud y que “ahí pude ver el negocio de las veterinarias. De algunas, pero no todas, donde murió Abril abordaron el tema con mucho cariño”.

“Yo que trabajo en programa de mascotas me he dado cuenta de los problemas que sufren nuestros amigos de cuatro patas”, continuó.

“Uno de esos los precios que ponen algunas clínicas veterinarias, donde te ponen emocionalmente entre la espada y la pared, a los tutores, y si no puedes pagar te vas humillado de ese lugar… Gasté mucho dinero en tratar de salvar a mi perra y mi Abril hoy no está conmigo”, añadió.

En ese sentido, reflexionó que “yo podía hacerme cargo, pero hoy me imagino gente que quizás no puede y pierden miembros de su familia por no tener recursos”.

