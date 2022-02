La modelo uruguaya Laura Prieto es muy activa en sus redes sociales, en donde suele compartir contenido en relación al deporte y la alimentación saludable. Sin embargo, este martes sorprendió a sus más de 900 mil seguidores en Instagram al comentar un problema que tuvo.

“Yo tengo hiper lordosis, por eso tengo el potito paradito, pero eso trae varias complicaciones”, comenzó explicando la modelo en sus historias. Luego, agregó que “a mí me están dando dolores en la espalda baja hace ya más de un año”.

Posteriormente, Prieto detalló que “este último mes ha sido insufrible. He tenido que parar días de pega, la verdad que (los dolores) no me dejan con mi diario vivir, no puedo hacer deporte y me encanta”.

Debido a esta situación que aquejaba a la uruguaya es que tuvo que acudir a una clínica para llevar a cabo un procedimiento médico que consiste, básicamente, en una punción para aliviar su dolencia. “Después de mucho tiempo tomé la decisión de infiltrarme. Lo voy a hacer ahora y estoy un poco nerviosa en verdad“, aseguró.

Después de aproximadamente cinco horas, Laura reapareció en la plataforma y volvió a hacer una historia para sus fans en que dio cuenta de cómo había sido la intervención. “Estuvo heavy la infiltración, no se si serán tensiones que vas cargando a lo largo de la vida pero como que hice catarsis y dolió mucho”, explicó la mujer.

Finalmente, la influencer sostuvo que “ahora a recuperarme, espero que no me duela más por un buen tiempo. Gracias a todos por sus mensajitos hoy voy a descansar”.