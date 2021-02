La modelo y actriz Laura Prieto confirmó la muerte de su mamá tras una larga lucha contra el cáncer.

Prieto alcanzó a viajar a Uruguay para acompañar a su madre en sus últimos momentos y en Instagram le dedicó una sentida despedida

La actriz dijo que le costará no tener a su progenitora “en el plano físico”, pero le alivia saber que estará “por todos lados”.

Lee también: Danna Paola denunció que hombres la drogaron e intentaron abusar de ella durante grabaciones de “Élite”

“Estoy orgullosa de la mujer que eres, que peleaste contra un tumor 20 años y hasta la última bocanada de aire la seguiste peleando… sos el mejor ejemplo a seguir, una mujer trabajadora, honrada, honesta ufff mamita … me dueles el alma… voy a tener que aprender algo que no me enseñaste que es a vivir sin vos… pero me diste todas las armas para ser una mujer fuerte y decidida!!!”, escribió.

Prieto reiteró que la partida de su madre le duele “en el medio del alma”: “el dolor de soltarte y la paz de que estas ahi al fin nos soltaste… estaremos bien… todo estará bien…”.

“Cómo me dueles mamita, mi vieja querida”, concluyó.