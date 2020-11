En una nueva emisión del programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, la ex chica reality Laura Prieto reveló una inesperada confesión sobre su vida amorosa.

En el espacio, Prieto afirmó que el cantante mexicano Luis Miguel intentó contactarla luego de conocerla durante un concierto en el Estadio Nacional, donde le regaló una rosa en pleno show. Sin embargo, la mala señal en el recinto evitó que pudiera conocer al artista.

“Era chica. Tenía como 18, 19 años. Creo que todavía no había nacido la Tábata (su hija). Yo estaba de aniversario con el papá de la Tabi y él me invitó a una cena y a ver el recital de Luis Miguel, primera fila. Yo estaba en un muy buen momento”, explicó la modelo, agregando que “de repente Luis Miguel me empieza a hacer ojo. Yo como que le bailaba, le cantaba. De repente, las fans me empezaron a decir: ‘Tírate para adelante, tírate para adelante’ y me llevaron hacia adelante. Y ahí Luis Miguel me regaló una rosa”.

Prieto contó que tras el acercamiento “las fans me dijeron que cuando le gusta una niña en un concierto, él va y le regala una rosa. De repente, se me acerca un (guardia de) seguridad de Luis Miguel y me dice: ‘Dame tu teléfono'”.

Sin embargo, no hizo mucho caso de lo que sucedía. “Salgo (del recital). Me acuerdo que el concierto era en el Estadio Nacional y no había mucha cobertura ahí. Llego a mi casa y veo mensaje, mensaje. Y tuve un mensaje de voz de Luis Miguel invitándome a Viña”, exclamó, añadiendo que este “se borró” posteriormente.

Finalmente, la modelo recordó entre risas, “y el papá de mi hija, cuando yo le dije: ‘Me está llamando Luis Miguel’. Indignado. Me llevó a la puerta del (hotel) Sheraton. Me dijo: ‘Tú tienes que ir, tienes que ir. Anda, por favor'”.