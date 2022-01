La modelo e influencer uruguaya, Laura Prieto, reveló un incómodo momento sufrido este fin de semana, luego de denunciar que sufrió el robo de todos sus documentos.

La noticia la contó la propia bailarina y rostro de televisión a través de sus redes sociales, donde relató que, para peor, notó que un ratón se metió en su casa.

“Que fin de semana más de mierda. Comenzamos con un ratón en la casa y terminamos con que me abrieron el auto y me robaron la cartera con todos mis documentos”, escribió en una historia de Instagram.

Fue precisamente esto lo que más lamentó Prieto, ya que enfatizó en que “los residentes extranjeros en Chile sabemos lo lento que es sacar todos los papales otra vez. Quedé sin nada literal. Soy nn”.

“Como mina independiente siempre me las he arreglado sola, pero a veces se necesita un apoyo. A veces estamos más solos de lo que imaginamos. Nunca uso este medio para desahogarme, pero no todo es color de rosa. Hay días malos y buenos”, agregó.

Pese al momento, en un último video la influencer aclaró que se encuentra bien y que ya está en trámite para recuperar todos los papeles perdidos producto del delito.