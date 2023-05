“No es que te vayas a curar”: Laura Prieto sorprendió tras someterse a una sesión de vinoterapia

Durante los últimos días, Laura Prieto estuvo de paso en un hotel en Pirque, lugar donde conoció la vinoterapia o enoterapia, que consiste en darse un baño dentro una bañera repleta de vino con el fin de limpiar la piel.

Sobre esta experiencia, la modelo, en conversación con el medio LUN, comentó que el “vino está tratado, entonces no pasa nada, no es que te vayas a curar. No es que uno se vaya a echar en un navegado“.

Asimismo, detalló sobre los beneficios que tiene esta novedosa práctica para el cuerpo. “Lo que hace es desintoxicar la piel, ayuda a hidratarla, aparte de relajarte porque el agua está tibia. Después te das un bañito y te das cuenta cuando te aplicas la crema que la piel está mucho más tersa, más fresca”, dijo.

Por otra parte, explicó que la diferencia de este procedimiento con otros es que tiene el objetivo de relajarte, “lo asociaría a darse un baño de sales, meditar, tiempo para uno”. En ese sentido, señaló que va destinado al “relajo, eliminar el estrés, regalarse un tiempito“.

En la misma línea, invitó a las personas a que se realicen este tipo de tratamientos. “Creo que es importante porque la gente está tan estresada que no siempre se dan esos gustitos, pero en el fondo también tienen que saber que es una inversión para uno mismo“.