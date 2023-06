“Para lo que necesite, aquí estoy”: Leandro Penna se sinceró tras diagnóstico de Aylén Milla por cáncer de mama

El modelo argentino confesó que hace una semana se enteró del complejo momento que atraviesa su ex pareja, asegurando que luego de saberlo, decidió que "no voy a escribirle algo bonito en Instagram para que lo vean mis seguidores. No tiene sentido".