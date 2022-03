La cuadragésima segunda edición de los polémicos Golden Raspberry Awards se llevará a cabo, como ya es tradición, la noche antes de los Oscar, el sábado 26 de marzo, ocasión en la que se darán a conocer los no tan afortunados galardonados de la versión 2022.

Los denominados “anti Oscars” reconocen lo peor del cine durante la temporada 2021 y LeBron James es uno de los que encabeza las nominaciones por su participación en “Space Jam: A New Legacy”.

El filme protagonizado por la estrella de los Lakers se encuentra en las categorías de “Peor Película”, “Peor actor”, “Peor pareja o equipo en pantalla” (LeBron James junto a los personajes de Looney Tunes) y “Peor secuela, plagio o remake”.

Otra de las películas que lideran las nominaciones son la producción de Netflix “Diana: The musical” (Christopher Ashley) y “The Woman in the Window“ (Joe Wright). Además de una mención especial para Bruce Willis, que tiene su propia sección con las ocho películas que ha estrenado este año.

A pesar de esas categorías, los Razzies han recibido varias críticas por algunas ausencias en sus listas, como es el caso de la versión de “Cinderella”, protagonizada por Camilla Cabello.

Esta es la lista de todos los nominados al Premio Razzie 2022:

Peor Película

Diana the Musical (La versión transmitida por Netflix)

Infinite

Karen

Space Jam: A New Legacy

The Woman in the Window

Peor Actor

Scott Eastwood (Dangerous)

Roe Hartrampf (Diana the Musical)

LeBron James (Space Jam: A New Legacy)

Ben Platt (Dear Evan Hansen)

Mark Wahlberg (Infinite)

Peor Actriz

Amy Adams (The Woman in the Window)

Jeanna de Waal (Diana the Musical)

Megan Fox (Midnight in the Switchgrass)

Taryn Manning (Karen)

Ruby Rose (Vanquish)

Peor actriz de soporte

Amy Adams (Dear Evan Hansen)

Sophie Cookson (Infinite)

Erin Davie (Diana the Musical)

Judy Kaye (Diana the Musical)

Taryn Manning (Every Last One of Them)

Peor actor de soporte

Ben Affleck (The Last Duel)

Nick Cannon (The Misfits)

Mel Gibson (Dangerous)

Gareth Keegan (Diana the Musical)

Jared Leto (House of Gucci)

Peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Survive the Game

Peor pareja en pantalla

Cualquiera de las interpretaciones de “Diana the Musical”

LeBron James y cualquier personaje de Looney Tunes o Warner en “Space Jam: A New Legacy”

Jared Leto y cualquiera de sus rostros de latex, ropa y acento ridículo en “House of Gucci”

Ben Platt y cualquiera que finja que es normal que cante en “Dear Evan Hansen”

Tom & Jerry (conocidos también como Tomy y Daly) en “Tom & Jerry the Movie”

Peor Remake, secuela o Plagio

Karen (un remake involuntario of Cruella deVil)

Space Jam: A New Legacy

Tom & Jerry the Movie

Twist (un remake rapero de “Oliver Twist”)

The Woman in the Window (Un plagio a “Rear Window”)

Peor Director

Christopher Ashley (Diana the Musical)

Stephen Chbosky (Dear Evan Hansen)

“Coke” Daniels (Karen)

Renny Harlin (The Misfits)

Joe Wright (The Woman in the Window)

Peor guión