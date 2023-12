Quién es Lee Sun-kyun, el actor de “Parasite” hallado muerto: Revelaron que dejó nota

Impactó causó en Corea del Sur la repentina muerte del actor Lee Sun-kyun, reconocido mundialmente por su participación en Parasite, película ganadora del Oscar en 2020.

Durante la noche del martes se dio a conocer que el intérprete de 48 años fue hallado sin vida dentro de un auto en Seúl, una situación que se dio a semanas de una investigación policial por un supuesto uso de drogas, informó Los Angeles Times.

Si bien en un principio se creyó que Lee estaba inconsciente dentro del auto estacionado en una calle al norte de la ciudad, el personal de emergencias confirmó que estaba muerto, según informó el cuartel de policía de Seongbuk.

Además, la policía estaba buscando a Sun-kyun luego de que se reportara como desaparecido.

Terrible noticia. Lee Sun-kyun, conocido por su papel en "Parásitos", ha fallecido tristemente a la edad de 48 años en un aparente suicidio. pic.twitter.com/2WHxwQkd2G — SitoCinema (@SitoCinema) December 27, 2023

Lee Sun-kyun dejó nota

Según el citado medio, en una primera instancia las autoridades no entregaron detalles sobre la muerte del actor y si este se había quitado la vida.

Sin embargo, diferentes medios de comunicación surcoreanos, como la agencia de noticias Yonhap, informaron que la familia de Lee Sun-kyun había informado a la policía que el intérprete se fue y dejó una nota de despedida en horas del miércoles.

La carrera de Lee Sun-kyun

El actor fue mundialmente conocido por dar vida a Park Dong-ik en la galardonada película Parasite, en la que interpretó al esposo millonario del filme del director Bong Joon-ho (Memories of a murder, The host).

También fue nominado a Mejor Actor en los Emmy Internacionales por su interpretación en Dr. Brian.

Además, en Corea del Sur era muy popular. Saltó a la fama con la serie de televisión Coffe Prince (2007) y obtuvo aún más reconocimiento con Behind The White Tower (2007), Pasta (2010), Uri Sunhi (2013) y My Mister (2018).

El último tiempo había estado en medio de investigaciones policiales por acusaciones de uso de drogas ilegales en la residencia de la anfitriona de un bar. Lee demandó a dos personas acusando un chantaje e insistió en que había sido engañado.

