“Esta soy yo, natural”: Lele Pons sacó aplausos al mostrar su celulitis en redes sociales

Famosas o no, la celulitus afecta a todas las personas por igual y, aunque no tiene nada de malo, muchos no se sientes cómodos con ella.

Pero los tiempos han cambiado y el empoderamiento femenino ha instalado diferentes temas en la sociedad que estuvieron ocultos o vistos como “algo malo” durante años, como las imperfecciones en la piel.

Y si bien la celulitis es algo que afecta tanto a mujeres como hombres, son ellas las que en su mayoría han ayudado mostrar que no tiene nada malo y que es completamente natural, tal como lo hizo la influencer Lele Pons, quien compartió un reflexivo post en su Instagram.

“Muestra tu celulitis”, comenzó en la descripción de la publicación. “¡Exponiéndome! ¡Siempre he sido súper insegura cuando se trata de mi celulitis!”, escribió.

Tras eso, indicó que “trato de ocultarlo tanto como puedo en las fotos, pero hoy no lo haré”, reveló. “Esta soy yo, natural. A quién le importa si los demás juzgan… Acéptate y ten confianza”, indicó la venezolana radicada en Miami.

La publicación superó el millón de me gusta y se llenó de buenos comentarios por parte de sus seguidores, además de varias personas que siguieron su ejemplo y compartieron su celulitis en redes.

“Gracias por esto”, “somos humanos y lo más bonito es vivir sin juzgar todas las mujeres tenemos celulitis”, “qué bueno que te muestres transparente y natural”, fueron algunos de los comentarios.

Mira el post aquí: