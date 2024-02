“Tengo pecho de paloma”: Lelo de “Yingo” confesó que se someterá a una compleja intervención estética

El exintegrante de Yingo, Erick Cristo, popularmente conocido como “Lelo”, reveló sus intenciones de someterse a una intervención estética para remover dos de sus costillas.

Cristo fue invitado a una entrevista junto con Scarlette Gálvez, donde hizo un repaso por su carrera televisiva, sus planes a futuro y también su reinvención como cantante.

¿A qué operación se someterá Lelo?

El cantante participó del programa de Youtube “Zona Fan”, donde reveló: “Estoy todo operado”, al respecto confesó que le gustaría realizarse más intervenciones estéticas: “Me quiero sacar dos costillas ahora”.

La respuesta dejó atónita a Eskarcita quien le replicó que se trata de una operación que implica mucho dolor, a lo que Lelo justificó: “Igual me lo quiero hacer, es que tengo las costillas muy levantadas, tengo pecho de paloma”, argumentó.

En paralelo, Erick explicó que previo a la operación se debe utilizar un corset durante un año para comenzar a juntar las costillas que pretenden eliminarse, y reveló que le gustaría ponerse implantes de pantorrilla, además de estirar la piel de su rostro.

“Es que me gustan las operaciones, yo era un chanchito de tierra, te lo juro, así, una pelota café. No ahora, me encuentro muy lindo”, comentó Lelo, quien además anunció que sacará la versión electrónica de su popular canción “Soy Como Soy”.

Revisa la publicación de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hey Social TV (@heysocialtv)

