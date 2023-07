“Tení lengua de iguana”: Francisco y Jennifer se sacan ronchas en inédito desafío con esposas

Un nuevo desafío se tomó la casa-estudio de Gran Hermano Chile y, en esta ocasión, los protagonistas son Francisco y Jennifer -más conocidos como los padres de la familia Lulo en Twitter-. Ambos deberán permanecer amarrados con unas esposas por un tiempo desconocido, y a pocos minutos de haber empezado, ya se hicieron notar sus roces. Pero Constanza les advirtió que todo se trataría de una estrategia en la previa de la votación, considerando que ambos están en la placa de nominación. Eso no evitó que Panchito aprovechara la situación para molestar Pincoya: “A mí me faltan cuestiones pa’ esto y tú soy lengua suelta. Tení lengua de iguana“, dijo entre risas. Luego reconoció que Coni tiene razón, “a mí ya me había entrado el diablo, menos mal que me explicó”.